Przebrała się za zakonnicę i przeprosiła arcybiskupa. Skandali było więcej

"(...) Jeśli miało by mnie coś poruszyć, to zapewne jest to arcybiskup Paetz, który ma pełne prawo zaśpiewać «I can't get no satisfaction», pod warunkiem wszakże, że wystąpiłby z grupką małych chłopców. Taki Paetz Show Boys... A za chór towarzyszyłyby mu władze kościelne, tak niechętnie zabierające głos w w/w przypadku" - pisała.