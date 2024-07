Przed nabyciem działki, weź ślub. ROD nie uznaje związków partnerskich

W trakcie trwania pandemii i lockdown’u można było zauważyć znaczący wzrost zainteresowaniem Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi. Ze względu na restrykcje związane z byciem zamkniętym w swoim mieszkaniu, mnóstwo osób decydowało się na zakup działki. Warto tutaj podkreślić, że działki ROD należą do Polskiego Związku Działkowców, dlatego też podpisując umowę, można stać się użytkownikiem ogródka, biorąc działkę w dzierżawę.

Po zawarciu umowy notarialnej z poprzednim dzierżawcą przejmujemy prawa własności do budynku, ruchomości oraz nasadzeń znajdujących się na działce ROD. Przed podpisaniem umowy, konieczne jest sprawdzenie statusu prawnego działki, aby upewnić się, że jest ona w pełni legalna.

Dzierżawa ogródka działkowego a związki partnerskie

Osoby, które nabywają prawo do dzierżawienia ogródka działkowego to osoby samotne, małżeństwa, ale również ci, którzy przebywają w związkach partnerskich. Artykuł 27 ustawy o ROD stanowi, że prawo do działki może przysługiwać wyłącznie osobie pełnoletniej lub małżeństwu. Oznacza to, że Zarząd ROD nie może przyznać prawa do działki parom, które nie zawarły związku małżeńskiego.

Jest jednak pewien sposób, jak obejść ten problem. Można sporządzić akt własności na jednego z partnerów. Należy jednak pamiętać, że w przypadku śmierci właściciela działki, jego partner nie będzie automatycznie dziedziczył prawa do niej.

Polskie prawo nie uznaje związków nieformalnych, dlatego działka przypadnie spadkobiercom ustawowym - dzieciom, wnukom, rodzeństwu lub dalszej rodzinie zmarłego. Każdy ze spadkobierców ustawowych ma 6 miesięcy na zgłoszenie chęci przejęcia działki po zmarłym działkowcu. Jeśli nikt się nie zgłosi w tym terminie, prawo do działki wygasa. Jeżeli jednak w tym czasie zgłosi się osoba bliska zmarłego, np. potomek, zarząd ROD będzie musiał przyznać mu prawo do działki.

Działki nie można przekazać w testamencie

Podobne ograniczenia dotyczą przeniesienia prawa do działki, które również może nastąpić tylko na rzecz jednej osoby pełnoletniej lub małżeństwa. Nie można przekazać prawa do działki w testamencie, ponieważ jest to prawo niezbywalne. Działkowiec jest właścicielem jedynie majątku znajdującego się na działce, takiego jak narzędzia, domek, rośliny czy uprawy, i tylko te elementy można przekazać w testamencie.

