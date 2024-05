Pijesz alkohol na działce? Przepisy są jednoznaczne

Co można robić na działkach ROD?

Majówka to doskonała okazja do tego, aby spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Wiele osób dzierżawi działki ROD. Czy można pić na nich alkohol? Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Działki ROD to doskonałe miejsce, by choć na chwilę uciec od miejskiego zgiełku. Nic więc dziwnego, że szczególnie w ostatnich latach stały się aż tak popularne. Okazuje się jednak, że nie można na nich robić wszystkiego, co tylko przyjdzie nam do głowy.

Picie alkoholu na działce ROD

Decydując się na dzierżawienie działki ROD, należy liczyć się z obowiązującym regulaminem, który został uchwalony przez Polski Związek Działkowców. To właśnie w nim znajdziemy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań związanych z użytkowaniem tego właśnie miejsca.

Działkowcy często zastanawiają się, czy na działce ROD można spożywać alkohol. Okazuje się, że czynność ta nie jest zabroniona. Warto jednak pamiętać, że pod wpływem napojów wyskokowych możemy złamać inne zasady regulaminu, które dotyczą m.in. zakłócania porządku, za co możemy otrzymać nawet mandat. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń grozi za to kara w wysokości nawet do 5 tys. zł.

Czego nie można robić na działce ROD?

Wydawać by się mogło, że spędzając czas na działce ROD, bez przeszkód możemy zabrać na nią swojego psa. Okazuje się, że nasz czworonóg może nam towarzyszyć, ale wyłącznie pod kilkoma warunkami. Zwierzak nie może zostać spuszczony ze smyczy i powinien mieć założony kaganiec.

Na działce ROD nie można także rozpalić ogniska. Zabronione jest bowiem spalanie na niej resztek roślinności. Dym może także przeszkadzać naszym sąsiadom.

A co z uwielbianym przez Polaków grillem? W tym przypadku sprawa też nie jest aż tak oczywista. Możemy bowiem grillować, ale wyłącznie na przenośnych paleniskach, które w razie potrzeby będziemy mogli w każdej chwili przestawić. Zabronione jest jednak stawianie na działce murowanego grilla.

Co nam grozi za złamanie obowiązującego regulaminu? W skrajnych przypadkach może nam zostać wypowiedziana umowa dzierżawy działki, przez co stracimy prawo do jej dalszego użytkowania.

