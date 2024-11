Przekrój na pół i potrzyj. Rysy na podłodze znikną w oczach

Dodatkową pomocą, która zapewni większą ochronę, jest zastosowanie specjalnego impregnatu dedykowanego panelom podłogowym. Co więcej, najczęstszą przyczyną zarysowań są meble. Skazy pojawiają się wskutek m.in. przesuwania stolika czy "szurania" krzesłami po podłodze . Aby temu zapobiec, warto podkleić filcowe nakładki pod meblami, które zminimalizują ryzyko.

Jeśli jednak już dojdzie do zarysowań, to istnieje sposób, który pozwoli je szybko usunąć. Na instagramowym @sprzataj_ze_mna, który obserwuje prawie 40 tys. internautów, pojawił się kolejny filmik filmikiem. Tym razem autorka pokazała, jak maskuje rysę z powierzchni paneli. Przeciera ją obranym i posiekanym orzechem włoskim. Rysa znika w mgnieniu oka i nie pozostawia żadnego śladu. Ważne, aby usunąć dokładnie wszystkie łupiny, które mogłyby wyrządzić dodatkowe szkody.

Jak widać, nie zawsze potrzebujemy drogich środków czyszczących czy wymiany podłogi, by panele wyglądały jak nowe. Zanim podejmiesz radykalne kroki, najpierw wypróbuj tanią metodę, która może dać drugie życie twojej podłodze. W arto jednak wziąć pod uwagę, że jeśli zarysowanie jest intensywne lub głębokie , to orzech niekoniecznie sobie z nim poradzi.

Wlej do odpływu. Wyczyści najbrudniejszy zakamarek w domu

