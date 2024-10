Użyj "klucza" i przekręć. "Będziecie w szoku"

Regularne porządki w kuchni to nie tylko ważna czynność ze względów estetycznych, lecz także zdrowotnych. Jeżeli nie będziemy dbać o czystość, resztki jedzenia czy okruszki mogą przyciągnąć do kuchni insekty. Zatkany odpływ uniemożliwi nam z kolei mycie naczyń, a unoszący się przy tym zapach zdecydowanie nie jest miły dla naszych nosów.

Hazel Mckinnie i Clarie Jenkins to znany na TikToku duet, który dzieli się z internautami sposobami na szybkie i dokładne sprzątanie. Hazel i Clarie prowadzą firmę sprzątającą, więc o metodach na czysty i lśniący dom wiedzą naprawdę dużo. Ich konto na wspomnianej platformie społecznościowej, które znajdziemy pod nazwą @theweescottycleaners, śledzi blisko 100 tys. użytkowników. Ekspertki niedawno wzięły na tapet pewne zapomniane miejsce w kuchni, które również wymaga regularnego czyszczenia.

Hazel i Claire radzą, aby do podniesienia otworu odpływowego użyły metalowego sitka, które posłużyło za "klucz". Po wykręceniu wspomnianej części wyraźnie widać, jak wiele zanieczyszczeń znajduje się w środku!

Ekspertki od sprzątania zaznaczyły też, aby pod rurami zlewu umieścić miskę - przy spłukiwaniu wody bardzo możliwe, że w trakcie sprzątania płyn zacznie przeciekać. Następnie zabieramy się do sprzątania wnętrza odpływu przy użyciu środków czystości, które znajdują się w naszym domu.

