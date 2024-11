Nałóż na spód patelni. Po pół godziny brud odejdzie całymi płatami

Przypalona od spodu patelnia to częsta zmora gotujących. Podczas smażenia tłuszcz często wypływa na zewnątrz naczynia. Pozbycie się zaschniętych resztek nie należy do najłatwiejszych, dlatego zobacz, jak w skuteczny sposób sprawić, by patelnia wyglądała jak nowa.

Dlaczego patelnia przypala się od spodu?

Szczególnie spód patelni narażony jest na zasychający tłuszcz. Zdarza się, że kładziemy ją na brudnych rusztach czy kuchence, co powoduje, że jej powierzchnia staje się zabrudzona. Co więcej, gdy przyrządzamy danie, zawartość patelni może wypłynąć na zewnątrz i znaleźć się na ściankach i spodzie. Oprócz tego, płomienie czy wysoka temperatura indukcji potrafią niszczyć zewnętrzną część naczynia.

Zalegający brud nie tylko wygląda nieestetycznie, ale także wpływa na kondycję patelni. W konsekwencji staje się ona mniej wytrzymała, co może prowadzić do łatwiejszego przypalenia potrawy. Dlatego warto zwracać uwagę na "ściekające" zabrudzenia oraz stan naszej kuchenki. Jeśli już dojdzie do zabrudzeń, to po ostygnięciu jak najszybciej należy umyć patelnię w ciepłej wodzie przy użyciu płynu do naczyń.

Domowy sposób na uciążliwy brud

Czyszczenie patelni nie należy do najprzyjemniejszych, ponieważ z reguły jest to czasochłonne, a i tak efekty zwykle nie są zadowalające. Niestety sam płyn do naczyń może okazać się nieskuteczny w tej walce. Dlatego warto sięgnąć po sprawdzony sposób, którym podzieliła się @anetazorganizowana na swoim Instagramie.

1. Na spód patelni nasyp sól kuchenną, pokrywając nią całą zewnętrzną powierzchnię.

2. Następnie polej to samo miejsce płynem do naczyń.

3. Całość obficie posyp sodą oczyszczoną.

4. Wszystko przykryj kilkoma listkami ręcznika papierowego.

5. Po tej czynności polej go octem białym, aby zmoczyć cały papier.

6. Odczekaj 30 minut.

7. Po tym czasie wszystko swobodnie zetrzesz papierem, a po tłuszczu nie zostanie ani śladu.

