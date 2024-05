"Przemiany obyczajowe". Seksuolog o potrzebach polskich singielek

Seksuolog Zbigniew Izdebski w rozmowie z "Newsweekiem" zwrócił uwagę na zachodzące w ciągu ostatnich lat przemiany, dotyczące podejścia kobiet do związków.

Specjalista zauważył, że panie stawiają na rozwój. Kiedy zaś szukają partnera, nie boją się stawiać konkretnych wymagań, które muszą zostać spełnione, aby wejść w związek. - Jesteśmy asertywni, nie poddajemy się presji otoczenia - dodał ekspert we wspomnianej rozmowie.

Seksuolog dodał, że "kobiety doznawały pewnej formy wykluczenia towarzyskiego". W wielu bowiem przypadkach decydowały się poddać presji otoczenia i wchodziły w związki małżeńskie nawet wówczas, kiedy nie były przekonane co do swojego kandydata.

Jak przeczytamy na wspomnianym portalu, z badań przeprowadzonych na zlecenie portalu randkowego zaadoptujfaceta.pl 64 proc. kobiet przyznaje, że brak partnera nie jest źródłem goryczy czy też frustracji. Aż 60 proc. stwierdziło, że czuje więcej szczęścia, będąc singielką. Dla 54 proc. brak zaangażowania w romantyczną relację jest własnym wyborem. Kolejne 44 proc. stwierdziło, że nie znalazło do tej pory osoby, którą obdarzyłaby miłością.

Prof. Izdebski widzi spory plus w kształcie obecnych portali randkowych, na których można od razu wpisać konkretne wymagania, dotyczące poszukiwanego partnera, jak np. wiek, wygląd, preferencje seksualne, upodobania, wykształcenie czy hobby.

