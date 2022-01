Przestała kochać się z partnerem. Powodem wycofania była dyspareunia

Żyjemy w bardzo religijnym środowisku, wiele osób stawia rolę kobiety-żony na pierwszym miejscu. Powinna więc ona z założenia być otwarta i chętna na seks. Zmuszanie się do zbliżeń tylko oddala ludzi od siebie i buduje między nimi mur. Poza kwestią religijności jest też polityka i zakaz aborcji. Osoby, które nie planują ciąży, mogą odczuwać lęk przed zajściem w nią. Strach w tym przypadku może doprowadzić do problemów fizjologicznych tj. stany zapalne w obrębie narządów płciowych czy suchość pochwy. Dochodzi do powolnego wycofywania się z aktywności seksualnej. Jeżeli w związku jest to istotny element spajający dwoje ludzi, to pojawia się poważny konflikt.