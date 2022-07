Przeszukiwali opuszczony dom w Kijowie. Zaskakujące, co się stało, gdy włączyli pozytywkę

Nie da się ukryć, że zwierzęta są cichymi ofiarami wojny. To zupełnie bezbronne istoty, zdane jedynie na swoich właścicieli. Niestety wiele z nich zostało w Ukrainie. Część tuła się teraz po ulicach miast, często w opłakanym stanie, bez schronienia. Inne zostały same w opuszczonych domach - bez dostępu do wody i jedzenia. Na szczęście istnieją organizacje, które zajmują się pomocą takim zwierzętom i poszukiwaniu dla nich nowych domów. Wolontariusze robią, co mogą.