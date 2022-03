Do polskiej granicy mieli 17 km. Całą drogę nieśli psa na rękach

Wielka miłość

By dojść do granicy z Polską, Ukraińcy muszą często pokonać wiele kilometrów pieszo. Jest to nie tylko wycieńczająca, ale i ogromnie stresująca droga. Okazuje się jednak, że nawet pomimo licznych trudności, dostrzec można na niej obrazy i gesty chwytające za serce.