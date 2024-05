Przeżyła koszmar po nieudanym zabiegu. Ledwo uszła z życiem

23-letnia Brytyjka to młoda matka, która zdecydowała się na podróż do Turcji. Celem wyprawy nie było jednak zwiedzanie, a rękawowa resekcja żołądka. W trakcie operacji lekarze zmniejszają objętość narządu, usuwając blisko 2/3 jego objętości.

Endoskopia wykazała, że śledziona kobiety pękła , co wymagało natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Po operacji ratującej życie lekarze wprowadzili Brytyjkę w stan farmakologicznej śpiączki, informując rodzinę, że szanse na przeżycie wynoszą jedynie 50 procent. Rodzina i przyjaciele Chloe ucieszyli się na wieść, gdy okazało się, że jej stan jest stabilny. Na ten moment 23-latka odzyskuje siły i dochodzi do siebie po traumatycznym przeżyciu.

Chociaż operacja nie była dla Chloe ogromnym wydatkiem, rachunek za leczenie pooperacyjne i powrót do domu wyniósł aż 5 tys. 300 funtów (ok. 27 tys. zł). Ta suma spora, dlatego też bliscy 23-latki zdecydowali się założyć internetową zbiórkę, na której zbierają potrzebne środki finansowe.

W Wielkiej Brytanii na młodą matkę czeka 2-letni synek, jednak Chloe aktualnie wciąż przebywa w Turcji, ponieważ lekarze obawiają się ryzyka zakrzepicy. Na co dzień kobieta pracuje jako asystentka opieki zdrowotnej w szpitalu w Hereford.

Rodzina Chloe nie zdecydowała się ujawnić nazwy kliniki, w której przeprowadzono operację, ponieważ 23-latka nadal pozostaje pod jej opieką. Do 2 maja udało się zebrać ponad 1,975 funtów, co przekłada się na ponad 8,5 tys. złotych.

