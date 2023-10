Wydała krocie na operację w Turcji. Gorzko tego pożałowała

Piotr Mieśnik: Nawet polscy lekarze są podzieleni, co do jakości świadczonych tam usług. Na przykład dr Gojdź mówi, że włosy najlepiej robić w Turcji, bo tam zrobią to najlepiej i najtaniej. Z kolei inni mówią, że w Turcji rzeczywiście są wybitni specjaliści, ale są bardzo drodzy, na pewno nie są to ci, którzy kuszą cenami niższymi niż w Polsce.