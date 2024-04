Powiększyła piersi. Mówi, jak zabieg wpłynął na jej życie intymne

Justyna Bolek to trenerka fitness, która regularnie występuje w programach telewizyjnych m.in. "Dzień dobry TVN" oraz "Pytanie na Śniadanie". Influencerka jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na samym Instagramie obserwuje ją ponad 72 tys. użytkowników.

37-latka nie ukrywa, że udała się do Turcji, gdzie w jednej z ekskluzywnych klinik poddała się operacji powiększenia piersi. O swojej decyzji opowiedziała w mediach społecznościowych, a szczegóły wyznała również na łamach "Super Expressu".

Justyna Bolek przyznała, że, mimo że mały biust nie był jej kompleksem, to sprawiał, że jej sylwetka miała zaburzone proporcje. To powodowało, że trenerka nie czuła się pewnie w swoim ciele.

- Moje szwy się w pełni zagoiły. Gdybym miała jeszcze raz dokonywać wyboru, to ponownie zrobiłabym operację w Turcji. Zadbano o mnie na najwyższym poziomie. Operacja przebiegła książkowo, opieka pooperacyjna także była wspaniała. Moje piersi są przepiękne, mają bardzo naturalny wygląd, na czym bardzo mi zależało i są idealnie dobrane do mojej sylwetki - dodała.

Z udanej operacji cieszy się nie tylko Bolek, ale również jej partner. Trenerka przyznała, że po zabiegu powiększenia biustu czuje się bardziej kobieco, co emanuje na ludzi dookoła niej.

37-latka zwróciła też uwagę, że po operacji jej życie erotyczne zmieniło się na plus. Trenerka patrzy na swoje odbicie w lustrze z jeszcze większą radością i ekscytacją.

- Po operacji piersi moje życie erotyczne jest zupełnie inne. Nabrało nowego wymiaru (...) Czuję się seksowna jak nigdy przedtem. Zastanawiałam się jak będzie po operacji. Oczywiście na początku ostrożnie podeszliśmy do tematu, bo wiadomo, trzeba było uważać na szwy, ale teraz, kiedy wszystko wygląda pięknie, możemy cieszyć się sobą bez ograniczeń - dodała.

