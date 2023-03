Przygotowując ten specyfik samodzielnie, dużo zaoszczędzisz. Działa lepiej niż niejedna maść

Przycinanie drzewek i krzewów często kończy się ich przypadkowym zranieniem. Jednak nie jest to jedyny powód, z jakiego na drzewach powstają rany. Często dzieje się tak przez silne mrozy, gwałtowne zmiany temperatur czy huragany, wskutek których łamią się konary i gałęzie, czy uszkadza się kora drzewa. Niezależnie od powodu złamania, trzeba jak najszybciej je zabezpieczyć za pomocą specjalnej maści.

Nawet nieznacznie uszkodzony krzew czy drzewko powinno zostać jak najszybciej zabezpieczone, tzn. opatrzone . Jest to tak ważne, ponieważ uszkodzone drzewko jest jeszcze bardziej narażone na działanie szkodliwych patogenów. Jeśli patogeny zaatakują osłabione drzewo (a tak prędzej czy później się stanie), zaczną się w nim mnożyć. Niestety, kiedy dojdzie do zmasowanego ataku patogenów, drzewko może całkowicie obumrzeć.

Opatrzenie drzewka jest bardzo proste. Wystarczy pokryć "chory" obszar drzewka maścią, a następnie dać mu wyschnąć. Najlepiej jest zabrać się za to, gdy na dworze jest sucho i ciepło, ponieważ opady mogą zmyć z drzewka maść, zanim całkowicie zaschnie.

Jeśli chcesz przygotować maść grzybobójczą, musisz zaopatrzyć się w środek grzybobójczy przeznaczony do drzew, a także w farbę emulsyjną. Na litr farby należy dodać 20 ml środka grzybobójczego i tak powstałą mieszanką pokryć uszkodzoną część drzewa.

W przypadku zwykłej maści, należy zaopatrzyć się w żywicę. Jeśli nie masz do niej dostępu, można zamienić ją na wosk. Doskonale nada się do tego wosk, np. ze świecy parafinowej. Jeżeli uszkodzenie jest duże, trzeba zaopatrzyć się w dużą świecę.

Wosk należy stopić i płynnej formie pokryć nim uszkodzone miejsce. Po chwili wosk powinien zastygnąć, a powstała na nim powłoka doskonale uchroni je przed czynnikami zewnętrznymi, a co za tym idzie, przeniknięciem do niego patogenów.

