"Wysysają" wilgoć z powietrza. Postaw na parapecie, a zapomnisz o pleśni

To kolejny przykład rośliny doniczkowej, która pochłania wilgoć poprzez liście. Choć na rynku dostaniemy wiele odmian palm, nasza uwaga powinna się skupić na następujących gatunkach: daktylowej, bambusowej, arekowej, trzcinowej i karłowatej. To właśnie one najlepiej sprawdzą się w roli pochłaniacza wilgoci.