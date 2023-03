Posadź wiosną w ogrodzie. Kleszcze nawet się nie zbliżą

Kleszcze są tak małe, że zauważenie ich podczas spaceru jest niemalże niemożliwe. Żyją one zarówno w miastach, jak i na wsi. Doskonale radzą sobie w lasach miejskich, parkach czy przydomowych ogródkach. Tak naprawdę kleszcza można "złapać" nawet podczas zwykłego spaceru z psem wokół osiedla. To może zdarzyć się wszędzie i o każdej porze.

Pajęczaki, bo do tej rodziny zaliczane są kleszcze, szczególnie ukochały sobie tereny, na których przebywają zwierzęta - ich krew stanowi bowiem dla nich pożywienie. Są to jeże, chomiki, szczury czy ptaki drozdowate, a jednym z miejsc, w których żywiciele kleszczy czują się jak w domu, są tereny działkowe czy ogródki.

Kleszcze "uaktywniają się", kiedy temperatura przez kilka dni utrzymuje się powyżej 5 st. C. To również czas, kiedy wielu z nas rusza z pracami ogrodowymi, narażając się na niebezpieczeństwo zarażenia.

Niektóre zapachy działają na kleszcze odstraszająco. Należą do nich zarówno kwiaty, jak i zioła, które są naprawdę łatwe w uprawie. Jeśli w sezonie wiosenno-letnim planujesz spędzanie czasu w ogrodzie czy na działce, a chcesz uchronić się przed kleszczami, zasadź kwiaty, warzywa i zioła, takie jak : aksamitki, ruty, pelargonie, wrotycz, bylicę piołun, złocień, czosnek, lawendę, miętę, rozmaryn, geranium, szałwię, tymianek. Są bardzo proste w uprawie, a ich zapach mocno odstrasza kleszcze. Nie trzeba sadzić każdej z wymienionych roślin — już połączenie dużej liczby krzaków mięty i lawendy zadziała odstraszająco na pajęczaki.

