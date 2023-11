Przyjechały do Polski pracować. Niestety prawa Ukrainek są nagminnie łamane

Badanie dowiodło, że aż 61 proc. kobiet choć raz doświadczyło nierównego traktowania. To jednak nie wszystko, z czym musiały się mierzyć. 52 proc. respondentek przyznało, że chociaż raz zmuszano ich do pracy podczas choroby lub po wypadku. 46 proc. z nich odmawiano z kolei przerwy lub kazano im wykonywać obowiązki dłużej, niż powinny były to robić. Niestety 30 proc. kobiet było też krzywdzonych fizycznie lub psychicznie przez swojego pracodawcę.