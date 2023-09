Apeluje o wsparcie dla studenta z Ukrainy. Został zaatakowany w trakcie pracy

Najpierw mu ubliżali, potem został uderzony w twarz. Dziennikarka apeluje

Nagranie z całego zdarzenia krąży po sieci. Dwóch mężczyzn wsiadło do taksówki i chciało w środku spożywać alkohol. Jeden z nich otworzył i zaczął pić piwo. Młody Ukrainiec zwrócił uwagę, że jest to niedozwolone zachowanie, co nie spodobało się pasażerom. W pewnym momencie na wideo słychać, w jakich słowach zwrócili się do niczego winnego kierowcy.