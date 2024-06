Przyjmują leki na cukrzycę, aby schudnąć. Głos zabrała ministra zdrowia

Ministra zdrowia w rozmowie z Pomponikiem podkreśliła, że jest to "niezwykle ważna i potrzebna inicjatywa". Z tego też względu odwiedziła organizowane przez Przetakiewicz wydarzenie. W jego trakcie udzieliła krótkiego wywiadu, odnosząc się przy okazji nie tylko do zdrowia psychicznego, lecz także nadużyć w przyjmowaniu leków na cukrzycę.

Reporter Pomponika zwrócił uwagę, że wśród celebrytów są osoby, które biorą popularny lek na cukrzycę, jednak z zupełnie innej przyczyny, niż by wskazywało jego zastosowanie. W sieci nie brakuje doniesień, że ów środek wspomaga odchudzanie. Co w tym temacie ma do powiedzenia ministra zdrowia?