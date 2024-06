Już 9 kg na minusie. Zdradza, w jaki sposób chudnie

Joanna Kurowska w niedawno udzielonym wywiadzie przyznała, w jaki sposób udało się jej schudnąć już prawie dziesięć kilogramów. Korzystając z okazji, odniosła się też do krążących plotek, a także pewnego miniskandalu związanego z publikacją zdjęcia z pogrzebu.

Jak dodała, chciałaby jeszcze zrzucić jeszcze z osiem kilo. Podkreśliła też, że krążące plotki o licznych uczuleniach pokarmowych to pomówienia.

Pewien czas temu Joanna Kurowska wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych Ernesta Brylla. Pisarz i poeta zmarł 16 marca 2024 roku. Burzę w sieci wywołał fakt, że aktorka wrzuciła dwa zdjęcia z ostatniego pożegnania: jedno przedstawiające obłożony kwiatami grób, drugie - selfie z kwiatami. Teraz gwiazda odniosła się do sprawy.

