Przyłóż i pociągnij za tłoczek. Tak pozbędziesz się drzazgi

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | New Africa

Masz w domu starą strzykawkę po syropie przeciwbólowym? Nie wyrzucaj jej do śmieci. Można wykorzystać ją na kilka różnych sposobów. Jeden z nich zaskoczy niejedną osobę.

Każdy, kto ma dzieci, znajdzie w domowej apteczce przynajmniej jeden syrop przeciwbólowy. Do większości z nich producenci dołączają plastikowe strzykawki ułatwiające podanie leku.

Jeśli planujesz porządki w apteczce, nie wyrzucaj starej strzykawki. Marta Zawadzka, publikująca na Instagramie jako @_czysta_przyjemność pokazała, jak wykorzystać ją m.in. do wyciągnięcia drzazgi. Jak to zrobić? Poznaj patent, który zrobił furorę.

Tak bezboleśnie usuniesz drzazgę. Wystarczy jeden przedmiot

Wakacje to czas beztroskiej zabawy. Piękna pogoda sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Wielu z nas decyduje się na zrobienie czegoś, co odkładało miesiącami, np. remont czy renowację mebli. W trakcie szlifowania możemy nieopatrznie wbić drzazgę w skórę.

Jak się jej pozbyć w bezbolesny sposób? W takiej sytuacji większość z nas sięgnęłaby po pęsetę, aby ją wyciągnąć. Okazuje się, że jest na to jeszcze prostszy sposób. Marta Zawadzka, publikują na Instagramie jako @_czysta_przyjemność pokazała, jak wyjąć drzazgę, która wbiła się w głębokie warstwy skóry.

Potrzebujesz do tego tylko jednej rzeczy — strzykawki po syropie przeciwbólowym. Wystarczy, że przyłożysz ją do miejsca, w którym znajduje się drzazga i pociągniesz za tłoczek. Zassane powietrze w sekundę usunie drzazgę ze skóry. "W życiu bym na to nie wpadła", "Genialne", "Super pomysł" - czytamy wśród komentarzy.

Jak pozbyć się drzazgi?

Drzazga to kawałek drewna, metalu bądź plastiku, który wbija się w naskórek. W miejscu wkłucia pojawia się zaczerwienienie, a niekiedy nawet i ból. Jak się jej pozbyć? Wszystko zależy od tego, jak głęboko się wbiła. W większości przypadków wystarczy wyjąć ją przy pomocy wspomnianej strzykawki bądź pęsety.

Jeśli utknęła głęboko, przed wyjęciem należy odpowiednio zmiękczyć skórę. Jak to zrobić? Wyjmij dużą miskę, wypełnij ją ciepłą wodą i dodaj do niej kilka pompek mydła i łyżkę soli. Włóż do niej część ciała, w którą wbiła się drzazga i mocz ją przez 15 minut. Po kwadransie skóra będzie tak miękka, że ciało obce powinno wyjść bez większego problemu.

