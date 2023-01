Przytulne wnętrza i piękny taras. Tak wygląda mieszkanie Katarzyny Skrzyneckiej

Jak wyznała w rozmowie z Magdą Mołek, nie poznała dokładnych powodów swojego zwolnienia. - Takie decyzje bywają i zdarzają się w tego typu programach rozrywkowych. Jest to naturalne w tej formule, że częściej lub rzadziej, obsada programu, prowadzący czy jurorzy się zmieniają. Jak twierdzi stacja, to motywuje, żeby odświeżyć format, żeby były nowe twarze. I oczywiście nikt z tym nie dyskutuje, należy to uszanować, bo oczywiście tak to bywa w tych programach, nic nie jest dane na zawsze - powiedziała.