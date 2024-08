Przyznał się do seksoholizmu. Nie jest tajemnicą, z kim był w związku

Występował w takich produkcjach jak "Rewers", "1920 Bitwa warszawska" czy "Szatan kazał tańczyć". Wielu widzów najbardziej kojarzy go jednak z roli Rafała Lubomskiego w popularnym serialu "M jak miłość". Grając partnera Marty Mostowiak, zyskał ogromną popularność.

W rozmowie z magazynem "Viva!" wspominał swoje obawy po dokonaniu coming outu. Stwierdził, że nie odbiło się to jednak negatywnie na jego karierze. "Może lekkie zawirowania i przyhamowanie odczułem na początku. Ze strachu, z dezorientacji tych, którzy obsadzają do ról? Może bano się, jak zareaguje widownia?" - zastanawiał się. Mimo początkowych trudności aktor zauważył, że wyznanie dało mu niesamowitą wolność i komfort.

"Przychodzę do pracy nad - powiedzmy - nowym filmem, poznaję nową ekipę, nowych ludzi, zaznajamiam się z nimi i często sam zaczynam żartować z własnego pedalstwa. Oni są na początku może trochę zaskoczeni, a potem gratulują mi dystansu" - mówił Poniedziałek w wywiadzie dla magazynu "Replika".

W 2019 roku w rozmowie z Wideoportalem wyznał, że w Polsce nie czuje się bezpiecznie. Mówił o braku tolerancji nie tylko w stosunku do osób LGBT, ale także wszystkich innych, które wyróżniają się ubiorem czy wyglądem.

"Jak chodzę ulicami Rzymu, Madrytu czy Paryża, zwłaszcza w centrum tych miast, to nie czuję zagrożenia. Może w Warszawie mniej, ale w Krakowie, który jest bardzo kulturalnym miastem, z którego pochodzę, miastem akademickim, studenckim, miastem naukowców i artystów nie czuję się tak bezpiecznie, jak na Zachodzie" – mówił.

W 2021 roku, w szczerej rozmowie z Markiem Sekielskim, Poniedziałek otwarcie przyznał się do zmagań z alkoholizmem i seksoholizmem . "Seksoholizm, może nie skrajny, to jest coś, z czym się borykam" - wyznał.

