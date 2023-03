Puma i Palomo Spain ponownie łączą aiły prezentując awobodne ujęcie kultury sufringu w stylu retro

PUMA x Palomo Spain swoją inspirację czerpie od lat 60-tych i 70-tych – epoki, w której kultura surfingowa wyłoniła się jako ostateczny wyraz wolności, przygody i luźnego, wolnego od konformizmu podejścia do życia – do estetyki, która wyklarowała się na początku lat 2000. "Chcieliśmy wejść w świat, którego nigdy wcześniej nie eksplorowaliśmy. Temat surfingu był idealny na lato i od razu przywiódł nas do ikon tej kultury, takich jak dokument Bruce'a Browna The Endless Summer czy Dogtown and Z Boys Stacy’ego Peralta, ale także do naszych własnych nastoletnich wspomnień z plaż Tarify na początku lat 2000 i wyglądu surferów, który był wtedy tak powszechny w Hiszpanii." - mówi Alejandro Gómez Palomo, założyciel i dyrektor kreatywny Palomo Spain.