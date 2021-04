Radna Ewa Bawolska komentuje zarzuty wójta. "Może powinnam stanąć z flagą tęczową"

Ewa Bawolska, radna gminy Grunwald, była gościem w programie "Newsroom", gdzie odniosła się do listu wójta skierowanego do premiera Polski. W piśmie wójt zaznacza, że Bawolska propaguje postulaty środowisk LGBT oraz jest matką homoseksualnej dziewczyny. - Kilkakrotnie zdarzyło mi się na Facebooku, na moim prywatnym koncie, popełnić post, w którym próbowałam przekazać, że homoseksualizm nie jest kwestią wyboru - wyjaśnia Ewa Bawolska i jednocześnie dodaje, że nawet nie miała do tej pory odwagi, aby wyjść na manifestację. - Może powinnam stanąć z flagą tęczową i powiedzieć 'basta wam od moich dzieci, od naszych dzieci, pilnujcie swoich spraw' - dodaje radna.

