Radość w rodzinie Błaszczyk. Córka nawiązała kontakt z bratem

Mężczyzna wyznał przyrodniej siostrze, że zachował pamiątki po ojcu. - Mam kilka takich rzeczy po nim, których nigdy się nie pozbędę. Pasek od spodni to jest chyba ten sam, którym miałem dostać lanie po samotnym powrocie z przedszkola. Nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że należał do dziadka Czesława. Mam go na sobie codziennie od 20 lat - opowiadał.