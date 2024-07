Rafał Brzoska ma dość. Wypowiedział wojnę Facebookowi

Biznesmen zaznaczył, że już wcześniej pojawiały się sponsorowane, fałszywe artykuły dotyczące zachęcania przez niego do inwestycji. Te treści, pomimo że były zgłaszane do Facebooka i Instagrama, nie zostały zablokowane.

Szef InPostu dodał, że sprawa została zgłoszona do prokuratury i zachęcił wszystkich, których dotknęły nieprawdziwe informacje, do przyłączenia się do zmasowanej akcji prawnej w sądach polskich oraz w sądach europejskich. Zaznaczył również, że w komisji w Brukseli trwają postępowania w sprawie braku reakcji zarządu Mety na treści zmodyfikowane, które dążą do wyłudzania pieniędzy.