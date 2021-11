Rafał Maślak i jego żona właśnie ochrzcili córkę. Pokazali zdjęcia z uroczystości

Przepustka do kariery

Konkurs piękności okazał się dla międzyrzeczanina przepustką do show-biznesu. Maślak brał udział w licznych programach telewizyjnych (m.in. "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", "Randka z Maślakiem" czy "Agent – Gwiazdy"). Otworzył także salon kosmetyczny, a dziś podbija serca użytkowników Instagrama (jego profil obserwują w tym momencie aż 344 tys. użytkowników) oraz TikToka.