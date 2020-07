Rafał Maślak chwali się nowym domem. Jego "gniazdko" ma 130m

Już niedługo Rafał Maślak będzie musiał pożegnać się ze starym mieszkaniem i przenieść się do nowego miejsca. Chociaż ich dom nie jest do końca skończony, to wizja wyprowadzki w sierpniu motywuje ich do działania. Nowy dom ma być urządzony w nowoczesnym stylu, a jego powierzchnia wynosi 130 m.

Szykują się duże zmiany w życiu Rafała Maślaka. Niedawno zdradził, że jego żona sprzedała salon paznokci jeszcze przed pandemią, teraz planują przeprowadzkę do ich wymarzonego domu.

Rafał Maślak o nowym domu

O nowym miejscu prezenter opowiada z dużą ekscytacją. Chociaż nowe gniazdko jest jeszcze w remoncie, to rodzina Maślaków planuje się wprowadzić do niego jeszcze w sierpniu. "Musimy oddać mieszkanie do końca sierpnia i nie będziemy mieli gdzie mieszkać. Zostaniemy bezdomnymi. Ja uważam, że takie drastyczne motywacje są potrzebne. Jak już nie mamy wyjścia, mamy małe dziecko i musimy się przeprowadzić do końca sierpnia. Na tyle nas mobilizują, że musimy dopilnować tego wszystkiego" – opowiadał w rozmowie z portalem "Jastrząbpost".

Uchylił również rąbka tajemnicy co do wystroju wnętrza. " To będzie styl nowoczesny. Piękne połączenie drewnianej, dębowej podłogi układanej w jodełkę w szewronie, do tego przepiękne kamienie, które będą na blatach, na schodach połączone z przepięknymi orzechowymi meblami i długimi zasłonami – opisywał.

– Duża kuchnia z salonem. To będzie taki aneks połączony wyspą i dużym stołem z salonem. Na dole będzie strefa dzienna, będzie również play-room, czyli taki pokój gier. Będzie tam duży telewizor, będę się spotykał ze znajomymi, żonie nie będziemy przeszkadzać. Będzie również pokój gościnny połączony z pokojem do pracy dla mnie. Takie mini studio. Na górze nasza strefa – pokój dziecka, nasze sypialnie, garderoba i łazienka. To będzie jakieś 130 metrów plus taras. Uważam, że to jest takie optymalne pod kątem praktycznym. Nie będzie trzeba za dużo siedzieć i sprzątać – wyliczał były mister polski.

Jarosław Kaczyński chce wzmocnić pozycję kobiet na rynku pracy. Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene: To zasłona dymna