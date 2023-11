Rano czy wieczorem? Pora mycia włosów ma ogromne znaczenie

Wydawać by się mogło, że o pielęgnacji włosów wiemy już naprawdę wszystko. Niektórzy jednak wciąż nie zdają sobie sprawy z tego, kiedy najlepiej myć głowę. Jeśli zależy nam pięknych, zdrowych i lśniących kosmykach, pora dnia może mieć ogromne znaczenie. Zdradzamy, kiedy powinniśmy to robić.

Kiedy myjesz włosy? Zadając to pytanie, na ogół słyszymy dwie odpowiedzi: rano lub wieczorem. Wybór jednej z nich może mieć negatywny wpływ na kondycję naszych kosmyków, a w końcu nie po to wydajemy tyle pieniędzy na kosmetyki i fryzjerów, by jedną decyzją zaprzepaścić swoje starania.