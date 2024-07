Ratownica mówi o wtórnym utonięciu. Obaliła popularny mit

Na początku swojego wpisu Ane Ratownica przytacza fragment artykułu, który rozpoczyna się historią z serialu. Dziecko tonie, a na ratunek rzucają się rodzice. Po przeprowadzonej reanimacji i powrocie funkcji życiowych rodzina jak gdyby nigdy nic wraca do domu, gdzie dziecko "tonie we śnie".

W swoim wpisie ratownica zaznaczyła, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie powinno się dzielić utonięć na "pierwotne" i "wtórne". Dodatkowo podkreśla, że jeśli dziecko nie oddycha, konieczne jest wezwanie pogotowia i przeprowadzenia resuscytacji. Nawet jeśli przywrócimy funkcje życiowe, pociecha powinna zostać skonsultowane z lekarzem. "Nie ma takiej opcji, żeby po resuscytacji zabrać dziecko do domu" - podkreśliła.

Dalej influencerka zwróciła uwagę, że w kwestii faktów medycznych warto wpisać odpowiednie hasło w PubMed, a nie w inną popularną wyszukiwarkę. To właśnie tam zaznaczono, że "terminy takie jak ‘suche’ i ‘wtórne’ utonięcia nie są już w użyciu". Ostatnio tych zwrotów użyto w 1980 i 1986 roku.

Obrzęk płuc może wystąpić, znacznie szybciej niż sugerowano, bo już w ciągu 4-8 godzin. Ratowniczka zaznacza również, że unikanie kontaktu dzieci z wodą nie jest skuteczną metodą ochrony . Zamiast tego, zaleca naukę pływania i stałą opiekę podczas kąpieli, ponieważ to brak umiejętności pływackich i nadzoru dorosłych najczęściej prowadzi do utonięć, a nie sama zabawa w wodzie.

