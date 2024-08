"Razem czy osobno?" – muzyczno-komediowa nowość z gwiazdami!

"Razem czy osobno?" to muzyczna, komediowa nowość, w wykonaniu znanych i uwielbianych przez widzów aktorek, które śpiewająco zabiorą przybyłych gości w świat skomplikowanych damsko-męskich relacji. Nie zabraknie wzruszeń, miłosnych historii, tańca i różańca, ale przede wszystkim nie zabraknie emocji i …śmiechu!

…tak to jest, gdy ona jest z Wenus, a on… z kieleckiego! Prędzej czy później dopada nas dylemat stary jak świat – na miarę szekspirowskiego "Być albo nie być?" – i wydaje się nie do rozstrzygnięcia – Razem czy osobno? Znacie odpowiedź na to pytanie? Spróbujmy jej poszukać. Znaleźć mocne "za" i skonfrontować ze zdecydowanym "przeciw."