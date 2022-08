Regularnie korzystasz z funkcji "drzemki"? W ten sposób niszczysz sobie zdrowie

Stan "sleep inertia" trwa zazwyczaj od 15 do 30 minut. Zdaniem specjalistów, może wywołać problemy z gospodarką hormonalną, wywołując tzw. huśtawkę. Kiedy zasypiamy, nasze ciało uwalnia hormony, odpowiedzialne za wprowadzenie nas w stan snu. Jeżeli natomiast będziemy się kilkukrotnie wybudzać przez 10-15 minut, ciało zacznie uwalniać hormon stresu - kortyzol. To właśnie dlatego możemy czuć się po tym nerwowi i mieć poczucie, że nie możemy się dobudzić. Tak więc, od dziś zero drzemek!