Relacja matka-córka. "Córki często są dla matek lustrem"

Dzieci uczą się od rodziców. Płeć nie ma tu znaczenia. Co więcej, dzieci uczą się przez obserwację – ważniejsze jest to, co rodzic robi, co prezentuje swoimi zachowaniami i postawą, niż to, co mówi, czego zakazuje bądź na co pozwala. Świetnym przykładem są tu rodzice palący, którzy zabraniają dzieciom palić. Najczęściej skutek jest taki, że dziecko sięga po papierosy w ukryciu. W dorosłym życiu osoba autonomiczna i z dużym poziomem samoświadomości potrafi zdecydować, które wzorce przekazane przez rodziców chce przejąć, a które zamienić na korzystniejsze dla siebie i swojej własnej rodziny (jeśli zdecyduje się taką założyć).