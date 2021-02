WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne religia + 2 rodzinadom Kalina Chojnacka Dzisiaj, 21-02-2021 13:46 Religia kością niezgody w polskich domach. Kryzys w Kościele przekłada się na konflikty w rodzinie Nigdy nie sądziłam, że mąż postawi tę kwestię na ostrzu noża - przyznaje Barbara, mama Bartka i Antosia, kolejno 7 i 10 lat. Pochodzi z religijnej rodziny, z małego miasta i chociaż nie chodzi do Kościoła w każdą niedzielę, to jednak chce wychować dzieci w duchu wiary katolickiej. Inne zdanie (i to od niedawna) ma w tym względzie jej małżonek, który zapowiedział, że nie chce, żeby jego dzieci były "indoktrynowane przez katoliban". Share Religia kością niezgody w wielu domach Źródło: Getty Images Spolaryzowane w kwestii religijności społeczeństwo przetacza swoje działa do skali mikro, a sam chrzest lub Komunia Święta stają się przyczynami awantur w rodzinie. Barbara podkreśla, że z mężem zawarli ślub kościelny, sam jest ochrzczony, i naturalnym wydawało się, że dzieci będą chodziły na religię w szkole. Kobieta nie miała wcześniej żadnych sygnałów, że kwestia religijności jest dla niego tak ważna i podzieli jej małżeństwo. Napięta atmosfera udziela się także dzieciom, które na razie na religię chodzą, jednak często są nagabywane przez tatę, "czy na pewno chcą" i że "nic nie muszą" - co jest zgoła odmiennym podejściem niż preferuje w wychowywaniu dzieci Barbara. A to już prosta droga do awantury. W którym nierzadko jeszcze trzecim zapalnikiem jest nauczyciel religii. - Podejście na straszenie piekłem nie jest tak rzadkie jak by się mogło wydawać. A na pewno nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. A w przypadku, gdy tata lub mama jest niewierzący - dodatkowo uderza to autorytet jednego rodzica. Budowanie wiary na strachu bardzo mija się z celem - mówi Dr Marta Majorczyk, psycholog i doradca rodzinny z poradni przy USWPS. Kryzys Kościoła zapalnikiem zmian O tym, że obecnie Kościół Katolicki przeżywa kryzys nie trzeba nikogo przekonywać. Sytuację odzwierciedlają statystyki. Z sondażu przeprowadzonego przez United Survey dla Wirtualnej Polski wynika, że ponad 40 proc. ankietowanych ma "raczej negatywny" i "negatywny" stosunek do Kościoła katolickiego. Przyczyna? Najpewniej ta związana z utratą autorytetu poprzez głośne afery pedofilskie, tuszowanie ich, a także zamiatanie pod dywan przypadków homoseksualnych stosunków duchownych. Nie pomagają też także skrajne głosy hierarchów Kościoła, którzy zamiast dawać dobry przykład, zajmują się wskazywaniem wroga i pouczaniem w kwestiach prywatnych. Taki przekaz do młodych nie trafia. Przerzedza też szeregi dotychczas wierzących, chociaż niepraktykujących, zmieniając ich w tych, którzy z takim Kościołem nie chcą wiązać swoich pociech - nawet pomimo deklarowanej wiary w Boga. Przeczytaj: Napisała list pożegnalny do dzieci, ale postanowiła wygrać z rakiem Należy jednak podkreślić fakt, że jest spore grono duszpasterzy, którym zależy nie tylko na silnej pozycji Kościoła, ale przede wszystkim na jego prawdziwym wymiarze i powołaniu. W wywiadzie dla TVN24 bardzo trafnie wypowiedział się ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, podkreślając, że najważniejsza jest zmiana mentalności, która niszczy polski Kościół. - Z bieżących spraw Kościoła w Polsce najboleśniejszą sprawą jest nie oczyszczenie struktur kościelnych z ludzi niegodnych i także konflikt sumienia, jaki mają katolicy z powodu działań czy zaniechań hierarchów - stwierdził duchowny i dodał, że nie dotyczy to wszystkich księży biskupów. Dopóki jednak zmiany stosunku do wiernych nie zostaną wprowadzone w życie, dopóty sytuacja będzie się pogarszać. Jak przyznaje Barbara liczba uczestników na lekcjach z katechetą nie jest imponująca w porównaniu do czasów, kiedy sama chodziła na religię. - Syn jest w 1 klasie i jeszcze jako tako ta frekwencja jest spora. Jednak to się zmienia zaraz po Komunii, co obserwuję u starszego syna. Pojawiają się też bardziej praktyczne motywacje, bo religia wlicza się do średniej, a nie trudno o piątkę z tego przedmiotu na koniec roku - dodaje. Pomimo tego, jak wykazują statystyki, młodzieży chodzącej na religię z roku na rok ubywa i nie widać, aby ten trend miał się zmienić. Jak wynika z raportu o religijności Polaków za 2019 rok najmniej uczniów chodzi na religię w diecezji warszawskiej, łódzkiej i warmińskiej. Ostoją póki co są mniejsze miejscowości, co zapewne jest też podyktowane naciskom środowiska i rodziny, wynikających z tradycji. Z wiarą się nie dyskutuje Postępująca laicyzacja na Zachodzie Europy może też być czarnym scenariuszem dla polskiego Kościoła. Msze gromadzą coraz mniej wiernych, częściej niż dotychczas wybuchają konflikty dotyczące tego czy dziecko powinno być ochrzczone, czy ma chodzić na religię, a później przystąpić do Komunii Świętej. Tomasz, ojciec 7 letniej Klary, postawił żonie sprawę jasno: ich dziecko nie będzie ochrzczone. Sam tez nie był ochrzczony, a poczynania hierarchów, znane nam z nagłówek gazet, tylko utwierdziły go w przekonaniu, że nie chce takiej przyszłości dla swojej córki. - Obecnie moja była partnerka nalegała na chrzest, a wraz z nią jej rodzina. Nie uległem, bo dla mnie to też ważna sprawa i jako rodzic mam prawo chcieć inaczej wychowywać córkę - stwierdza Pan Tomasz. Przyznaje, że ta kwestia dopełniła czary goryczy i zaważyła na decyzji o rozstaniu z matką dziecka. Teraz jednak, kiedy dziewczynka poszła do szkoły, sprawa powróciła na wokandę i to dosłownie. Matka zarządała sądownej zgody na decydowanie o sprawach w sposobie wychowania dziecka poprzez częściowe ograniczenie praw rodzicielskich ojcu. Wyznawana religia, która jest wpisana do katalogu spraw istotnych, jest właśnie jego częścią. Chociaż sprawa jest w toku i Pan Tomasz nie wyklucza, że dla dobra dziecka odpuści, nadal liczy, że uda się dogadać z byłą partnerką. Póki co oboje mają pełnię praw rodzicielskich, a decyzja w kwestii istotnych spraw dotyczących życia dziecka musi być podjęta wspólnie. Zobacz: Prowadzi ekologiczny sex shop. Drewniane dildo robi prawdziwą furorę Jeśli natomiast rodzice nie dojdą do porozumienia, na wniosek jednego z rodziców, sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sąd opiekuńczy (jest to czynność przekraczająca zarząd zwykły). Czarny scenariusz dla Pana Tomasza, zakładający udane ograniczenie praw rodzicielskich, da matce możliwość o decydowaniu o wyborze religii dla dziecka, bez jego udziału - być może nawet w trybie postanowienia zabezpieczającego. Ważna jest motywacja Różnica poglądów na wiarę na linii wierzący-niewierzący rodzic stawia dziecko między młotem i kowadłem. Dzieci są w rozterce. - Są rodziny, w których jest nacisk rodziny: ktoś ze strony napiera na to by wszystko odbywało się po staremu, jak kiedyś. Takie dyskusje pojawiają się coraz częściej, z czym mam do czynienia zarówno zawodowo jak i prywatnie - mówi Dr Marta Majorczyk i dodaje, że spotyka się z sytuacjami, kiedy ktoś jest niewierzący, ale zmienia się w „katolika niepraktykującego”, bo nie chce stawać na drodze marzenia o białej sukni. To samo dotyczy kompromisów w rodzinie jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. - O ile jednak można spełniać prośbę dorosłego partnera, tym trudniej to przychodzi w kwestii wychowywania małoletnich - dodaje. Jak zatem postępować w przypadku tak silnej różnicy zdań? - Przede wszystkim potrzebna jest rzeczowa i otwarta rozmowa w rodzinie, oparta na empatii i zrozumieniu, gdzie uczestnicy dążą do osiągnięcia wypracowanego rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Im wcześniej podejmiemy ten temat tym lepiej. Warto też zadać sobie pytanie czy robimy to dla siebie, rodziny czy dla dziecka - dodaje. Obecna sytuacja związana z polaryzacją społeczeństwa wywołuje konflikty w rodzinie, degradacji podlega relacja między małżonkami. To może być pierwsza lub kolejna poważna zadra rozpoczynająca eskalację konfliktu małżeńskiego kierująca małżonków do rozstania - stwierdza Dr Majorczyk. A ofiarą konfliktów między rodzicami zawsze będzie dziecko, znajdujące się w potrzasku. Dlatego w przypadku bardzo zaognionej różnicy zdań warto też skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego i wypracować zdrowy kompromis. - Autorytet się zdobywa długo, a łatwo go stracić w krótkim czasie. Musi się zmienić nastawienie Kościoła, jesteśmy wykształconym społeczeństwem, patrzymy władzy politycznej i tej kościelnej na ręce. Nie ma miejsca na milczenie lub chowanie niewygodnych tematów - podsumowuje specjalistka. Dr P. Grzesiowski: połączenie maseczki bawełnianej i chirurgicznej to dobry pomysł Lepiej zapobiegać Jak najlepiej rozwiązać takie kwestie? Najlepiej zająć się tą kwestią na etapie zakładania rodziny. - Z wiarą się nie dyskutuje. Mamy prawo wierzyć, warto więc rozmawiać i szukać zdrowego dla dziecka rozwiązania. Kwestia wiary jest bardzo złożona, a jednocześnie bardzo ważna dla osób religijnych. Jeśli wiążemy się z ateistą, sami będąc katolikami, lepiej rozmawiać i wyjaśnić sobie ważne w tej kwestii sprawy zanim wybuchnie konflikt. Najlepiej też, jeśli chodzi na przykład o lekcje religii, aby tę kwestię nadzorował rodzic, który chce żeby dziecko brało w tym udział. - Nawet w moim prywatnym wymiarze jest tak, że mąż choć ma odmienne od mojego stanowisko w zakresie wychowania religijnego, to staramy się ustalić zgodny z naszymi przekonaniami a zarazem dobry dla naszych dzieci plan działania w tym obszarze. Staramy do tego podchodzić rzeczowo i edukacyjnie, by nie robić dziecku prania mózgu - dodaje psycholog. Wiara jest bardzo drażliwym tematem wywołującym wiele emocji. Kiedyś było to spowodowane różnicami pokoleniowymi. Teraz jest to stricte związane ze złamanym kręgosłupem moralnym Kościoła w oczach własnych wiernych. Jeśli nic w podejściu hierarchów Kościoła się nie zmieni taka zmiana społeczna spowoduje, że za kilka lat kościoły mogą będą puste. A to może się okazać biletem w jedną stronę. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze