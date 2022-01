Rihanna będzie mamą! Tak ukrywała ciążę w ostatnich tygodniach

Ciążowe stylizacje Rihanny. Gwiazda długo maskowała brzuszek

Jeszcze kilka tygodni temu Rihanna starannie ukrywała ciążę. Kiedy pojawiała się publicznie, miała na sobie obszerne ubrania. Najczęściej były to oversizowe płaszcze lub kurtki, które skutecznie maskowały odmienioną sylwetkę. Wiele wskazuje na to, że poradziła się fachowców, by ubiór pozwolił jej na zachowanie dyskrecji.