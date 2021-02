Rób zakupy i wygrywaj!

Wystarczy, że podczas wizyty w markecie, zrobisz zakupy na kwotę minimum 49 zł. Wtedy otrzymujesz wirtualną ZdrAPPkę i masz możliwość wzięcia udziału w loterii. Za każde wydane 49 zł otrzymujesz jedną Zdrapkę. Proste, prawda? Dodatkowo, jeśli w twoim koszyku znajdzie się produkt promocyjny oznaczony napisem: "1 los" lub dowolny owoc, warzywo, produkt z lady bądź pieczywo, otrzymujesz dodatkową ZdrAPPkę. A to nie wszystko. Ponowna okazja do zdobycia losu pojawia się przy zakupie artykułu, biorącego udział w promocji w danym tygodniu. Brzmi nieźle, ale wciąż nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Jeśli masz aktywne konto w aplikacji Delikatesów Centrum, możesz się codziennie logować na swoje konto. Wtedy też zyskujesz kolejną ZdrAPPkę!

To ważne, by bonusów uzbierać jak najwięcej, ponieważ każda zdrapka zamienia się w los i bierze udział w losowaniu niezwykle atrakcyjnych nagród.

Pamiętaj – by wziąć udział w loterii, powinieneś:

• zgłosić się do loterii poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer: 4628.

Czeka na ciebie ponad 65 tysięcy nagród! Jesteś ciekawy, jakie? Do zdobycia są całkiem niezłe pieniądze, co sprawia, że gra jest warta zachodu. Wygrywaj:

Możesz już pomyśleć, jakie zakupy poczynisz w swoim ulubionym sklepie. Wystarczy wziąć telefon do ręki i zarejestrować się w aplikacji Delikatesów Centrum. Nie zwlekaj!

Robisz sprawunki, zbierasz ZdrAPPki, a w jaki sposób i kiedy dowiesz się, czy otrzymasz nagrodę? Po prostu zdrapuj ZdrAPPki w aplikacji – jeśli zobaczysz minimum 3 takie same symbole, to znaczy, że wygrałeś!

Im więcej ZdrAPPek, tym więcej losów, które biorą udział w loterii. Losowania odbywają się co tydzień, więc twoje szanse są duże. Pierwsze losowanie już 23.02.2021 r.! Wygrane kwoty na zakupy i bony rabatowe są wgrywane na twoją Delikartę i możesz zaszaleć z zakupami.