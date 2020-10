Robert Janowski poparł żonę. Chodziło o mocne wpisy pod adresem TVP

Robert Janowski o krytycznych wpisach swojej żony

"Bądźmy Razem. TVP - to hasło telewizji, w której pracujecie! Jesteście tam, firmujecie swoimi twarzami coś, co wspólnotą, na pewno nie jest! Spróbuję króciutko, bo większość uwieczniona na zdjęciach poniżej. Ale słowo rzeknę: Propaganda, kłamstwo i manipulacja wszystkiego, co jest wbrew Partii Rządzącej! Równie dobrze mogłabym na tym zakończyć, ale czasem sama się zastanawiam, co im daje nagonka na Jurka Owsiaka i WOŚP – Czy wy to rozumiecie? Komu i dlaczego przeszkadzał Prezydent Adamowicz, na którego szczucie doprowadziło do tragedii. Jest wam to obojętne?

Publikacje Moniki Jankowskiej nie przeszły bez echa. W jednym z ostatnich wywiadów Robert Janowski zabrał głos. Artysta poparł wypowiedzi swojej ukochanej i powiedział, że podoba mu się jej bezkompromisowość. "Moja żona pisze sobie na Facebooku co chce. Jest ostra, bardzo mi się to podoba. Nie bierze jeńców, to też świadczy o tym, że ma charakterek. Cenię ją i bardzo podziwiam za to, że fajnie pisze. Bardzo mi się podoba ten styl. Podoba mi się też to, że ma odwagę. Bo tej odwagi na co dzień nam trochę brakuje. Nie wszyscy mówią to, co chcieliby powiedzieć np. przed kamerą. Chociażby na temat telewizji" – mówił w rozmowie z "Jastrząb post".