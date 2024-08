Przelew do męża lub żony. Uważaj na kwoty i tytuł

Trzeba jednak mieć świadomość, że w razie kontroli Urzędu Skarbowego, powinniśmy mieć odpowiednio udokumentowane takie przelewy. Co należy zrobić?

Osoba wykonująca przelew powinna mieć "dowód przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym". Oznacza to, że na rachunku bankowym powinniśmy zachować w historii taki przelew, aby okazać go urzędnikowi.

Warto też zwrócić uwagę na tytuł przelewu . Czasem zdarza się, że wpisujemy coś dla żartu lub tytułujemy przelew w taki sposób, że jest on zrozumiały jedynie dla małżonka. Aby uniknąć podatku od przelewu dla bliskiej osoby, w tytule trzeba wyraźnie podkreślić, że jest to darowizna. Nie wystarczy wpisać np. "Na święta", tylko "Darowizna - na święta".

Jeśli pieniądze przekazujesz w gotówce, musisz liczyć się z tym, że taka kwota podlega opodatkowaniu od 3 do 20 proc. W zależności do stopnia pokrewieństwa.

Czy są jakieś limity finansowe, które nie podlegają opodatkowaniu? Okazuje się, że w przypadku małżeństw takowe obowiązują. Mąż lub żona w ciągu 5 lat mogą sobie przelać nie więcej niż 36 100 zł. To tyle w teorii. Natomiast istnieje też 27 artykuł Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi o tym, że małżonkowie nie muszą zgłaszać przelewów wyższych kwot do urzędu skarbowego. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: "oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli".