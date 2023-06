Rodzice udostępniają zdjęcia dzieci w mediach społecznościowych. Wielu nie wie, gdzie mogą "wylądować"

- Dzieląc się fotografią w mediach społecznościowych, tak naprawdę udostępniamy np. zdjęcie naszego dziecka nieograniczonej liczbie osób. Materiał przestaje być naszą własnością i nawet jeśli pokazujemy go tylko znajomym, nie mamy wpływu na to, gdzie oni go przekażą. Tracimy pełną kontrolę i zdjęcia mogą nie tylko zostać bezprawnie wykorzystane w celach przestępczych, ale i opatrzone przykrym komentarzem, jak "najbrzydsze dziecko na świecie" czy przerobione np. na ośmieszające nasze dziecko memy - podkreśla.