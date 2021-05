Rodzice nagminnie udostępniają zdjęcia dzieci w Internecie. "Stanie się celebrytą to istotne marzenie sporej części ludzi"

Zamieszczanie intymnych zdjęć dzieci, a nas cieszy zdjęcie gołego dziecka w wannie, na nocniku, to podawanie na tacy materiału pedofilom. To najbardziej drastyczny skutek. Poza tym, to traktowanie dziecka, jak pudelka, który został ostrzyżony i staje się obiektem do fotografowania. W odniesieniu do publikowania zdjęć zwierząt nie przychodzi nam do głowy, aby zgłaszać obiekcje, ale jeśli chodzi o dzieci, to zapominamy, że one są odrębnymi istotami, mającymi swoje prawa, w tym do niezależności i intymności, Zamieszczając ich zdjęcia bez zasięgania ich opinii, a trudno dyskutować z niemowlakiem, nie przestrzegamy praw dziecka.