Roksana Węgiel otworzyła się przed fanami. Zdradziła, kto jej się podoba

Węgiel bardzo szybko rozpoczęła karierę. Popularność przyniosło jej zwycięstwo w programie "The Voice Kids", które zaowocowało propozycją udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Podczas finału w Mińsku młodziutka piosenkarka wykonała utwór pt. "Anyone I Want to Be" i zmiotła konkurencję, wracając do Polski jako zwyciężczyni.