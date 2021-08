Kate Bosworth rozstała się z mężem. Wyznała mu jednak "wieczną miłość"

- Z natury boimy się zakończenia. Boimy się stracić to, co mamy, bo mamy to, czego chcieliśmy (...) A co, jeśli postanowimy nie bać się, ale zamiast tego kochać (...) Nasze serca są pełne uczuć, ponieważ nigdy nie byliśmy tak zakochani i głęboko wdzięczni za siebie nawzajem, jak w tej chwili, gdy podjęliśmy decyzję o rozstaniu - dodała aktorka.