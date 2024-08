Strój z imprezy to petarda. "Królowa pieczarek" wyglądała obłędnie

Kamila Boś wzięła udział w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Na planie nie odnalazła miłości, ale zyskała popularność i zaskarbiła sympatię Polaków. Na co dzień zajmuje się uprawą pieczarek, ale jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Cekiny pięknie odbijały światło, co sprawiło, że rolniczka błyszczała niczym najjaśniejsza gwiazda. Stylizację uzupełniła czarna baza, czyli klasyczny top, perły na szyi oraz pióra. "Królowa pieczarek" nie zapomniała też o ozdobie na włosy, za sprawą której wpisała się w klimat imprezy.

Cekiny kojarzą nam się z garderobą karnawałową, ale znane Polki udowadniają, że równie dobrze wyglądają w letnich stylizacjach. Rolniczka zrezygnowała z cekinowego total looku. Srebrne drobinki połączyła z czernią. Efekt? Wyszło rewelacyjnie. A co na to internauci? "Pięknie wyglądacie", "Super kobiety", "Klasa" - czytamy pod najnowszym postem Kamili Boś.

