Rośliny w dobrym stylu

Kiedy pojawia się pomysł przekształcenia słonecznych i częściowo zacienionych ogrodów, balkonów czy tarasów w oazę pełną kwiatów, wybór jednogłośnie pada na pelargonie. Te piękne, pochodzące z Południowej Afryki rośliny na stałe wpisały się w miejski krajobraz oraz styl życia. Mają wiele zalet - kwitną obficie, są trwałe, odporne na wysokie temperatury oraz łatwe w pielęgnacji. Wystarczy im zapewnić odpowiednie miejsce, dostateczną ilość wody i substancji odżywczych oraz dopasować doniczkę, żeby bujnie kwitły i zachwycały swoim urokiem od wiosny do jesieni. Pelargonie to wymarzone rośliny dla osób, które nie mają ręki do kwiatów lub brakuje im czasu na ich pielęgnację.