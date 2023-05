Rosyjska rasa znowu wraca do łask. Jest znana od ponad 4 tysięcy lat

Pies, który długo jest szczeniakiem

Owczarki środkowoazjatyckie dojrzewają dość długo, bowiem osiągają one dojrzałość dopiero w wieku trzech lat. Dorosłe już owczarki, stają się naprawdę dużymi psami, które swoim wyglądem budzą respekt. Ze względu na historię, są to psy, które doskonale nadają się do stróżowania. Z natury flegmatyczne i spokojne, nie zawahają się zaatakować, kiedy poczują, że ich domownicy albo oni sami są zagrożeni.