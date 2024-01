Równowaga stylu i koloru. Kolekcja Office Style marki Patrizia Aryton na sezon wiosna-lato 2024

Odważną i wyjątkową propozycją będzie amarantowy trencz, który z pewnością przyciągnie uwagę! To połączenie nowoczesności i klasyki zaprojektowane specjalnie dla kobiet, które chcą odświeżyć i wyróżnić swój look. Kolekcja Office Style oferuje szeroką gamę propozycji, łącząc w sobie klasyczne wzory z nowoczesnym podejściem do mody biurowej. Nowatorska interpretacja power looku w trenczu z soczystymi barwami to jeden z kluczowych elementów kolekcji, będący odważnym krokiem w przód. Dodatkowo, trendy w nadchodzącym sezonie wskazują, że koszule z delikatnymi różowymi akcentami, również zyskają na popularności. Różowy, będący kolorem, który funkcjonuje w trendach już kolejny rok z rzędu, doskonale będzie komponował się z klasycznymi fasonami, nadając im charakteru.