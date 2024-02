Najgorszy błąd przy rozmrażaniu ryby. Będzie niejadalna

Ryby to główne źródło kwasów omega-3 oraz podstawa zdrowej, zbilansowanej diety. Znajduje się w nich bogactwo potrzebnych organizmowi witamin: A, D, E oraz tych z grupy B, są bogate w białko i składniki mineralne. Nic dziwnego, że dietetycy zalecają, aby spożywać je co najmniej dwa razy w tygodniu. Oczywiście najlepiej, jeśli uda nam się dostać świeże ryby, ale te mrożone są równie wartościowe. Radzimy, jak rozmrozić je szybko, fachowo – i nie psując przy tym produktu.

Błędy przy rozmrażaniu. Tego trzeba unikać

Ryba to produkt delikatny, a w przypadku źle przeprowadzonego procesu rozmrażania może się dodatkowo rozpadać, przez co stanie się trudna do usmażenia i zwyczajnie niesmaczna. Przede wszystkim unikajmy ryb mocno glazurowanych – po usunięciu dodatkowej warstwy lodu może się okazać, że mięsa jest malutko. Taki produkt wymaga też dłuższego rozmrażania, co niszczy jego strukturę i pozbawia smaku.

Uważajmy również na ryby mrożone w panierce. W tym przypadku w ogóle nie należy ich wcześniej rozmrażać, bo błyskawicznie zmienią się w nieapetyczną breję. Jeżeli przygotowujemy takie gotowe danie, postępujmy zawsze według instrukcji zamieszczonych na opakowaniu, zamiast samodzielnie eksperymentować.

Powoli i do skutku. Nie rozmrażamy ryby gwałtownie

Ryby kupionej w formie mrożonych filetów nie należy rozmrażać zbyt gwałtownie, np. poprzez polewanie wrzątkiem czy wkładanie do rozgrzanego piekarnika. Zamrożona ryba musi najpierw wypuścić wodę i zostać dokładnie osuszona, inaczej woda z lodu trafi na patelnię, a usmażony w ten sposób filet zacznie się rozpadać i stanie się niejadalny.

Temperaturę zwiększamy stopniowo, dzięki czemu uda nam się uzyskać najlepsze efekty. Jeśli np. zdecydujemy się na rozmrażanie ryby w piekarniku, ustawmy początkową moc na 60-70 stopni Celsjusza, a dopiero po jakimś czasie zwiększmy ją do 90-100 stopni. Tak potraktowana ryba będzie powoli oddawać wodę, a jednocześnie rozmrozi się dość szybko. Jeśli akurat nie zależy nam na czasie, dla bezpieczeństwa możemy zacząć od jeszcze niższej temperatury. Pamiętajmy też, aby umieścić filet w naczyniu żaroodpornym.

Ryba w mleku czy w wodzie? Szybkie patenty

Istnieje kilka sprawdzonych, domowych sposobów na szybkie rozmrożenie rybnych filetów. Rybę możemy rozmrozić pod bieżącą, zimną wodą, w miarę rozmrażania zwiększając jej temperaturę do letniej, a w końcu ciepłej. Na koniec solimy, skrapiamy sokiem z cytryny i wstawiamy na parę minut do lodówki. Zamiast zwykłej wody możemy też użyć gazowanej. Napełniamy nią miskę, w której następnie umieszczamy filet. Gdy ryba lekko się rozmrozi, solimy ją i wstawiamy do lodówki.

Do szybkiego rozmrażania przyda się też karton mleka. Rybę wkładamy do woreczka foliowego, a następnie umieszczamy w misce wypełnionej mlekiem w temperaturze pokojowej. Gdy puści wodę, wyciągamy ją woreczka i przez kilka minut moczymy w mleku. W taki sposób możemy potraktować łososia, dorsza, morszczuka czy mintaja.