"Różowy w ch!", "Siki Weroniki" to nazwy żeli pod prysznic. Nowa, kontrowersyjna marka w Hebe

Jednak nie tylko same nazwy produktów są kontrowersyjne, a także ich opisy. Na opakowaniu różowego żelu pod prysznic można przeczytać: "Co tu dywagować? Żel jest różowy w ch** i pachnie jak ja pier****! Niby damski, ale podobno prawdziwy mężczyzna różu się nie boi. I tak wiadomo, że jak go kupisz, to Twój facet będzie go podbierał. Fortuny nie kosztuje, więc nie będzie Ci żal jak wtedy, kiedy smarował swoje stopy Twoim kremem do twarzy za trzy stówki. W końcu to nie to samo, gdy Ty robisz małego łyczka jego piwa lub używasz jego maszynki do depilacji strefy bikini. Ale to właśnie jest prawdziwa miłość".