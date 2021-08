Popełniasz błąd, wyrzucając zatyczkę od oleju. Ma swoje zastosowanie

Nie wyrzucaj zatyczki od oleju, może się przydać

Większość ludzi myśli z pewnością, że taka zatyczka w butelce od oleju służy jedynie do jego zabezpieczenia, aby nie wylał się w razie przypadkowego odkręcenia się nakrętki. Jednak okazuje się, że nie tylko o to chodzi! Otwierając olej nie powinniśmy wyrzucać zatyczki, a odwrócić ją do góry nogami i wsadzić z powrotem w to samo miejsce. Nie wpadnie ona do butelki ze względu na plastikowe ząbki znajdujące się przy szyjce. W ten sposób powstanie niewielki otwór. Dzięki niemu wylewanie oleju stanie się znacznie prostsze.